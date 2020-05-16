«اقتصادية أبوظبي» توجّه المنشآت بتعليمات وشروط السلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تعميماً لملاك ومديري المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المرخصة في أبوظبي بشأن المبادئ التوجيهية للصحة والسلامة الوقائية في أماكن العمل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث لمحاربة تداعيات عدوى فيروس «كورونا».

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن هذا التعميم يهدف إلى تحقيق استمرارية الأعمال لدى شركات القطاع الخاص مع ضمان صحة وسلامة موظفيها من خلال اتباع وتطبيق الإرشادات والتعليمات الواردة في التعميم، الأمر الذي سيعزز من إنتاجيتها والمحافظة على نسق أعمالها ومشاريعها الاقتصادية في بيئة آمنة وسليمة.

وأوضح أن التعميم تناول كافة الإجراءات والشروط المطلوب تنفيذها حسب توجيهات إدارة الأزمات والطوارئ، حيث روعي فيها ضمان صحة وسلامة العاملين والموظفين في شركات القطاع الخاص بما يسهم في إعادة تنشيط قطاع الأعمال وإعادة عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل تدريجي وآمن يحقق الفائدة لشركات القطاع الخاص والعاملين فيها.

وأشار إلى أن التعليمات الواجب تنفيذها من قبل مالكي الشركات ركزت بشكل رئيس على سلامة وحماية الموظف والعامل باتباع سلوك وإرشادات معينة توفر له الحماية والحصانة من عدوى الفيروس كتحديد الفئة العمرية واستبعاد أصحاب الأمراض المزمنة وتشجيعهم على العمل عن بعد إلى جانب عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للأعمال الإدارية والفنية والتشغيلية واللوجستية.

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