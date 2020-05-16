«كرافيا» تعيد فتح جميع فروعها بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «كرافيا»، الشركة الأم لعلامات «سينابون» و«سياتلز بيست كوفي» و«زعتر وزيت» و«فايف غايز»، عن إعادة فتح جميع فروعها المنتشرة في الإمارات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية كافة وفقاً للشروط والتوصيات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكدت الشركة أن جميع المطاعم تقوم بمواصلة أعمالها والسماح للزوار بالتواجد داخل الفرع بنسبة 30% والحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص في المطعم، وبحيث لا يزيد عدد الأشخاص على 4 أشخاص على الطاولة الواحدة، مع ضرورة استخدام معدات التقديم التي تستخدم لمرة واحدة فقط، والاهتمام بتعقيم الطاولات والمقاعد بالمطهرات عقب كل استخدام.

وقال دومينيك دي ديو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كرافيا»: خلال هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم، ينصب تركيز «كرافيا» وأولويتها على سلامة وصحة الموظفين والعملاء.

لقد قمنا بتعزيز معايير النظافة لأعلى المستويات، وسنواصل العمل وتوفير كافة الظروف لضمان سلامة الجميع. وتواصل «كرافيا» التزامها ودعمها بالتعليمات والتوصيات التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة، ونأمل العودة إلى ممارسة عملياتنا بالكامل في المستقبل القريب جداً.

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