الإمارات تمتلك فرصاً لتحقيق نمو واعد

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدّرت الإمارات الأسواق الناشئة حول العالم التي لا تزال تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي واعد، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس «كورونا» المُستَجد «كوفيد 19»، وفقاً لتقرير إحصائي نشرته «جلوبال فاينينس»، أمس.

وصُنفَت الإمارات ضمن العشر الأوائل بين الأسواق الناشئة العالمية في 3 مؤشرات للنمو الاقتصادي تضمنها التقرير، كما تبوأت الصدارة منفردة في أحد هذه المؤشرات، واقتسمت الصدارة مع أوروغواي في مؤشر آخر.

جاء التقرير بعنوان «البؤر الساخنة للنمو الاقتصادي ضمن الأسواق الناشئة في 2020»، وأكد أنه على الرغم من الظروف القاسية المشار إليها أعلاه، إلا أن الأسواق الناشئة لا زالت قادرة على مواصلة طريقها نحو النمو الاقتصادي، وذلك استناداً إلى عدة حقائق على أرض الواقع.

وفي مقدمة هذه الحقائق أن الأسواق الناشئة تاريخياً لم تتوقف مُطلقاً في مسيرتها صوب التنمية المستدامة والرخاء، فلطالما تعرضت لتهديد تلو الآخر، إلا أنها سرعان ما كانت تتدخل بسرعة وحسم في مواجهة كل تهديد لحماية مكتسباتها ومواصلة نموها، وعلى نحو يفوق ما تفعله الأسواق المتقدمة.

ورصد تقرير «جلوبال فاينينس» بالإحصائيات الرسمية أحدث الأرقام والتوقعات الخاصة بكل دولة من الدول المصنفة كأسواق ناشئة حول العالم في خمسة مؤشرات مختلفة تتعلق بقدرة هذه الأسواق على تصحيح مسارها والعودة إلى طريق النمو على الرغم من «كوفيد 19» وتداعياته الاقتصادية.

وجاءت الإمارات في صدارة أحد هذه المؤشرات، وهو «التنافسية» لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حصلت الإمارات ضمن المؤشر على 75 درجة، فيما صُنفَت ماليزيا في المركز الثاني برصيد 74.6 درجة، وحلت الصين ثالثة برصيد 73.9 درجة.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا احتلت المركز التاسع بين الأسواق الناشئة في مؤشر «التنافسية» برصيد 66.7 درجة. كما اقتسمت الإمارات مع أوروغواي صدارة الأسواق الناشئة في مؤشر «مُدرَكَات الفساد» لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «منظمة الشفافية الدولية» في ألمانيا.

حيث حصلت الدولتان على نفس الرصيد، وهو 71 درجة، متفوقتين على تشيلي التي حلت ثالثة برصيد 67 درجة ويعني ما سبق أن الإمارات وأوروغواي هما الأقل فساداً بين الأسواق الناشئة في أنحاء العالم. وصُنفَت الإمارات في المركز الرابع بين الأسواق الناشئة على مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال التجارية» لعام 2020 وفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي وحصلت على 80,9 درجة.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب جورجيا التي حصلت على 83.7 درجة، فيما اقتسمت ماليزيا وموريشيوس المركز الثاني برصيد 81.5 درجة.

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