رسوم خليجية على إغراق الأسمنت المائي الإيراني

المصدر: (الرياض - د ب أ)

قررت دول التعاون فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على وارداتها من منتج الأسمنت المائي من إيران لمدة 5 سنوات.

وأوضحت أمانة المجلس أمس أن لجنة وزارية من وزراء صناعة دول التعاون اعتمدت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول التعاون بفرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لـ 5 سنوات ضد واردات دول المجلس من الأسمنت المائي بكافة أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر» وإن كانت ملونة (المنتج محل التحقيق) من إيران.

وقال ريحان فايز، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، إن الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

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