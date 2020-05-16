«ديفير» تطلق عمليات التمويل الرقمي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة ديفير»، أكبر شركة للاستشارات والخدمات المالية في العالم، أنها ستطور عملية تمويل رقمية كبيرة من دبي.

ونقلت منصة «إنترناشونال انفستمنت» الإعلامية الرقمية ومقرها لندن عن نايجل جرين مؤسس الشركة قوله: إن المجموعة الاستشارية المالية ومقرها زيوريخ، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ولديها تحت الإدارة والتنظيم أكثر من 80 ألف عميل حول العالم، تخطط لتوسيع مقرها في دبي لخدماتها المالية اللاتلامسية وتطبيقات التكنولوجيا المالية وسط مشهد عالمي سريع التغير.

وأكد جرين أن شركته تعمل على تطوير وبناء منظومة مالية رقمية رئيسية من دبي لأنها الخيار المنطقي لتوسيع المجموعة حيث إن لها بصمة تمتد 15 عاماً في المنطقة وعبر الإمارات.

ومع استمرار نمو الرقمنة السريع يتوقع جرين أن تنافس الإمارة لندن ونيويورك وهونغ كونغ كواحد من أكبر 10 مراكز مالية دولية في العالم.

وقال جرين إن هناك محركات رئيسية وراء اختيار دبي لهذا الغرض من قبل المجموعة التي تمارس الأعمال في 100 دولة حول العالم أهمها أن الإمارة تعد بالفعل واحداً من أهم المراكز المالية في العالم يمكن أن تصبح واحدة من المراكز المالية الدولية العشرة الأولى في العالم لتنافس وتتنافس بقوة ويساعدها وجود سلطة تنظيمية ونظام قضائي منظم ومستقل وبورصة مالية عالمية وحكومة داعمة للأعمال.

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