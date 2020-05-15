71 مليون درهم صافي أرباح "العربية للطيران"في الربع الأول

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت «العربية للطيران»، أمس، تسجيلها أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 71 مليون درهم، بانخفاض 45%، مقابل 128 مليوناً في النظير من العام الماضي، وبلغت إيرادات الشركة 901 مليون، بتراجع 12%.

ونقلت «العربية للطيران» أكثر من 2.4 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها الأربعة، بانخفاض 14%، وحافظ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) على نسبته المرتفعة، مسجلاً 83%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «استهلت الناقلة 2020 بأداء قوي، ولكن تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» وتأثيرها المباشر على قطاع الطيران العالمي كإغلاق المطارات وتقييد حركة السفر وتراجع الطلب على السفر الجوي، أثّرت على الأداء الإجمالي في الربع الأول».

وأضاف: «اتخذنا كافة الإجراءات الممكنة لحماية المسافرين وفرق العمل وضمان مواصلة تسيير رحلاتنا حيثما أمكن، واتخذ فريق الإدارة سلسلة قرارات لضبط التكاليف الثابتة والتشغيلية، ودعم استمرارية الأعمال».

وتابع: «ننتهج نموذج أعمال يمتاز بالمرونة والفعَالية ويستند إلى استراتيجية أعمال واضحة. ونؤكد ثقتنا المطلقة بقوة قطاع الطيران حول العالم، ودوره المحوري في دعم التعافي الاقتصادي لما بعد «كورونا». ونواصل اتخاذ القرارات اليومية لدعم استمرارية أعمالنا، وتعاوننا الكامل مع الهيئات التنظيمية ضماناً لقدرتنا على تلبية احتياجات متعاملينا والامتثال لأعلى معايير السلامة الدولية».

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