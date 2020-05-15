سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين للتميّز في تجزئة السفر

المصدر: دبي - البيان

فازت سوق دبي الحرة بجائزتين للتميز في قطاع تجزئة السفر خلال الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز أخبار الأسواق الحرة الدولية - فرونتير في آسيا والمحيط الهادي.

ونالت السوق جائزتيها في فئتين: «أفضل سوق لتجزئة السفر في مطارات الشرق الأوسط للعام» و«أفضل سوق لتجزئة السفر في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط للعام».

قدم حفل توزيع الجوائز الافتراضي فيلكس بارلو، مدير مبيعات مجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية، والينا ديماما، محررة المجلة الرقمية، من خلال بث مباشر جرى إطلاقه للمرة الأولى عبر الإنترنت. وحصدت سوق دبي الحرة جائزة أفضل سوق لتجزئة السفر في مطارات الشرق الأوسط للعام، للمرة الـ 19، بينما حصلت على جائزة أفضل سوق لتجزئة السفر في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط للعام في ختام منافسة قوية شهدتها هذه الفئة. ومُنحت المؤسسة الجائزتين تقديراً لمبيعاتها السنوية الكبيرة التي سجلت 2.029 مليار دولار في 2019.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سعداء بحصولنا على الجائزتين في هذه الظروف الاستثنائية. إنه لشرف كبير أن تكون مؤسستنا الأفضل في قطاع تجزئة السفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز