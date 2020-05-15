«أراضي عجمان» تربط خدماتها ببوابة الدفع الذكي

المصدر: (عجمان- البيان)

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ربط خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي، ما يتيح لمتعاملي الدائرة دفع رسوم الخدمات بكل سلاسة وراحة وأمان، من خلال طرق وقنوات الدفع المتنوعة، التي تلبي تطلعات المتعاملين، وتسهم في إسعادهم.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: تشهد عجمان إقبالاً واسعاً على الأراضي والوحدات العقارية، وذلك نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية عصرية واستقرار اقتصادي، ما أسهم في نمو القطاع العقاري.

ويهدف هذا التعاون مع دائرة المالية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورؤوس الأموال في الإمارة، والوصول إلى أفضل مستوى من الخدمة، من خلال تقديم طرق دفع متعددة وقنوات دفع منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال عبدالعزيز بن ناصر النعيمي، مدير عام الدائرة: تشمل الخدمات، التي ارتبطت ببوابة عجمان للدفع الذكي بوابة المكاتب العقارية، خدمة التحقق من صحة شهادات الملكية، والعديد من الخدمات الأخرى، كما سيتم تفعيل الخدمات لنظام المكاتب العقارية على أن يتم إطلاقه للخدمات الأخرى بشكل تدريجي.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: جاء الربط تلبية لتطلعات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، التي تسعى إلى تحقيق معادلة إسعاد المتعاملين.

وتشمل خيارات الدفع على سبيل المثال لا الحصر بطاقات الائتمان المختلفة والمحافظ الرقمية وخدمة التقسيط الميسر مباشرة، عبر التطبيقات الذكية للهاتف المتحرك أو المنصات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع أكثر من 10 بنوك في الدولة.

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