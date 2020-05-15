4.66 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية خلال الربع الاول من 2020

المصدر: (أبوظبي – وام)

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية، نحو 4.66 مليارات درهم خلال الربع الأول 2020، فيما وصل الوزن الإجمالي لتجارة الإمارة من المواد الغذائية في الفترة ذاتها، إلى أكثر من 1.18 مليون طن، من خلال أكثر من 41 ألف معاملة.

وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية من الأغذية، إلى واردات بقيمة 2.48 مليار درهم، وصادرات بقيمة 1.73 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 882.88 مليون درهم، بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، على تعزيز جهودها المستمرة في تيسير حركة التجارة من المواد الغذائية، عبر مراكزها الجمركية بسهولة ويسر، لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم.

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