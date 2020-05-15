2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي- البيان)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 2.2 مليار درهم، حيث تم تسجيل 401 مبايعة، بقيمة 831.79 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي، بقيمة 324.99 مليون درهم، و367 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 506.8 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 112 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي، كأهم المبايعات.

وتصدرت المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 155 مبايعة، بقيمة 227 مليوناً.

وسجلت الرهونات 528.23 مليون درهم، منها 55 رهن أراضٍ بقيمة 437.62 مليون درهم، و75 رهن فلل وشقق بقيمة 90.61 مليون درهم، أهمها بمنطقة النهدة الثانية، بقيمة 55 مليون درهم، ورهن في البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51 مليوناً. وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 45 هبة، بقيمة 850.15 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية، بقيمة 405 ملايين، وأخرى بمنطقة الوصل، بقيمة 125 مليون درهم.

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