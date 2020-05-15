1.11 مليار برميل إنتاج نفط أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

زادت إمارة أبوظبي قدرتها الإنتاجية من النفط الخام العام الماضي إلى 1.11 مليار برميل من 1.09 مليار برميل في 2018، بزيادة مقدارها 18.5 مليون برميل، وبنسبة نمو 1.7%، وجاءت الزيادة مصحوبة برفع القدرة الإنتاجية اليومية من 3 ملايين و7 آلاف برميل عام 2018 إلى 3 ملايين و58 ألف برميل في 2019.

وكشف الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي عن أن الإمارة باعت خارجياً 881.2 برميلاً من إنتاجها للنفط 2019، بما يشكل نسبة 79% من الكمية المنتجة، مشيراً إلى أن مبيعات الإمارة الخارجية من النفط ارتفعت بنحو43 مليون برميل على أساس سنوي وبـ 117 ألف برميل على أساس يومي.

وحققت أبوظبي العام الماضي إنجازاً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة، حيث بلغت كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة 2 مليون و163 ألف ميجاوات ساعة مقابل 250 ألف ميجاوات ساعة بزيادة 1.9 مليون ميجاوات ساعة، وبنسبة 764% أي نحو ثمانية أضعاف، وبذلك تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 2.8% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الإمارة والبالغة 72.8 مليون ميجاوات ساعة.

ونجحت أبوظبي خلال 2019 في الحفاظ على مكانتها كونها أحد المنتجين الرئيسين للبتروكيماويات في المنطقة، حيث أنتجت 6.7 ملايين طن متري، صدرت منها 5.4 ملايين طن متري.

تضخم

وسجل معدل التضخم في أبوظبي خلال 2019 أدنى مستوياته خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ للمرة الأولى سالب 0.8% مقابل 3.3% لعام 2018، وكانت أدنى نسبة سجلها في 2011، حيث بلغت 1.1%.

فائض

كشف التقرير عن تحقيق الميزان التجاري للسلع غير النفطية لإمارة أبوظبي فائضاً بقيمة 8.3 مليارات درهم تقريباً لعام 2019، حيث بلغت قيمة الواردات 102.5 مليار درهم مقابل 110.7 مليارات درهم للصادرات وإعادة التصدير، ولفت التقرير إلى أن المعادن العامة ومصنوعاتها شكلت نسبة 29.6% من إجمالي صادرات أبوظبي وهي القطاع الأكبر، كما بلغت نسبة تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية 108% مقابل 99.6% لعام 2018، واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لصادرات أبوظبي بقيمة 25.8 مليار درهم.

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