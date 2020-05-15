«زيرو 6 مول» يعيد فتح أبوابه بالشارقة

الشارقة – عصام الدين عوض

أعلن «زيرو 6 مول» في الشارقة، فتح أبوابه للمتسوقين والزوار، بعد قرار دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بإعادة فتح المراكز التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والمطاعم والكافتيريات.

وأكد عيسى عطايا مدير عام مجموعة ألف، المطور لــ «زيرو 6 مول»، أن المركز يفتح أبوابه للمتسوقين والزوار، ضمن ساعات عمل محددة، تبدأ من 12 ظهراً وحتى 9 مساء، بطاقة إشغال أقصاها 30 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار، مع ضرورة مراعاة جميع التدابير الاحترازية الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، في إطار مكافحة تفشي وباء «كورونا» المستجد.

إغلاق مؤقت

وقال عطايا إن السوبر ماركت وكافة المحال استأنفت أعمالها، في حين ستبقى السينما، و«فيتنس فيرست»، وركن ألعاب الأطفال، مغلقة مؤقتاً، تنفيذاً للتعليمات الرسمية باستمرار إغلاق المصليات ودور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية.

وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات على واجهة المتاجر المحال وأرضيات المول، توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر في الوقت نفسه، بحسب مساحة المتجر، ووفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، التي تضمن مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص. ولفت إلى توفر المواقف الأرضية فقط للسيارات، فيما تم إغلاق المواقف الموجودة تحت الأرض.

ماسحات ضوئية

وأضاف أنه يتم تزويد الزوار على أبواب المول، بكمامات وقفازات، مع توفر ماسحات ضوئية على أبواب المول، لقياس حرارة الزوار، مبيناً أن إعادة الافتتاح، تتطلب تطبيق التدابير والشروط المحددة، كتعقيم المركز على مدار الساعة يومياً، وإلزام الجميع بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، ووضع المعقمات عند مداخل المركز ونقاط خدمة المتعاملين، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

تعقيم

وقال إن خطة الافتتاح، تتضمن وجود عمال النظافة في كل أنحاء المركز، لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز.

وقدمت مجموعة ألف، دعماً لجميع التجار والمستثمرين المستأجرين في المول، بقيمة تصل إلى 10 ملايين درهم، وتضمّن ذلك إعفاء من قيمة الإيجار السنوي للعام الجاري، بهدف المساعدة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كوفيد 19».

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