«أدنوك للتوزيع» تطلق خدمة التوصيل للمنازل

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلقت «أدنوك للتوزيع»، خدمة توصيل المستلزمات الأساسية من متاجر مختارة من واحات أدنوك للمنازل، في غضون 30 دقيقة فقط. وأصبح بوسع عملاء أدنوك، باستخدام موقع «طلبات» الإلكتروني، أو تطبيق «طلبات» للهواتف المتحركة، طلب أكثر من 1,100 منتج من الوجبات الخفيفة، والمستلزمات اليومية، والمشروبات الباردة والساخنة.

وستضيف أدنوك للتوزيع، المزيد من المنتجات الجديدة باستمرار، بأسعار تنافسية. وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: في ظل حرصنا على راحة عملائنا وسلامتهم، قمنا بهذه الخطوة، لنسهل على عملائنا الكرام، الحصول على المستلزمات الضرورية بكل سهولة وأمان.

وقال محمد يلدريم مدير إدارة شركة طلبات في الإمارات: من خلال هذه الشراكة مع «أدنوك للتوزيع»، سنتيح لعملائنا معاً، المزيد من الأسباب للبقاء في المنزل والحفاظ على سلامتهم. وتجمع الشراكة بين شركتين تبحثان دوماً عن طرق مبتكرة لخدمة عملائهما، ونتطلع لمواصلة استكشاف المزيد من فرص التعاون مستقبلاً. وخلال شهر رمضان، بوسع العملاء الاستفادة من مجموعة من العروض، بما في ذلك «مختارات رمضان»، التي تضم مجموعة من المنتجات والوجبات الخفيفة والحلويات، لوجبة إفطار مثالية.

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