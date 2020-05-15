دبي ثاني أبرز وجهات عطلات يحجزها المسافرون

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقعت شبكة وكالات السفر الأمريكية «فيرتشوزو»، أن يعاود السفر الفاخر انطلاقته لقضاء العطلات قريباً، في وقت أظهر تحليل بيانات حجوزات شركات الطيران، أن أفضل 10 وجهات للسفر الفاخر القادم لقضاء العطلات، سيكون معظمها في أماكن بعيدة عن أمريكا كما أفاد تقرير لموقع شبكة «سي إن بي سي».

ووجدت بيانات السفر أن هاواي والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي «تسير بخطى جيدة»، كما هو الحال في أماكن في أفريقيا والشرق الأوسط. وجاءت دبي في المركز الثاني في قائمة الوجهات الـ 10 الأكثر حجزاً الآن، بعد جزر جراند كيمان، ومن الأماكن الأخرى، سانت مارتن، في المنطقة الشمالية الفرنسية وتنزانيا ولوس آنجلس وكيب تاون.

ويرى خبراء الصناعة، مؤشرات على أن بعض المسافرين على الأقل، وخاصة الأكثر ثراءً، يتوقعون البدء في الذهاب لقضاء عطلة مرة أخرى خلال موسم العطلات في نهاية العام، ويبدو أن الأغنياء الذين سيكونون على استعداد للسفر، سيتجهون، إلى حد كبير، إلى مناطق الطقس الدافئ. وقالت ميستي بيلز، المدير الإداري في «فيرتشوزو» إنه على الرغم من أن فرص السفر في الصيف لا تزال مبكرة للغاية فإن الاهتمام يتحول الآن إلى العطلات.

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