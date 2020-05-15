دبي ضمن أفضل 5 مدن عالمية في الحصول على وظيفة 2020

المصدر: دبي- وائل الخطيب

خلصت دراسة حديثة إلى أن دبي تعتبر خياراً جذاباً للمواهب المهنية التي تتطلع لبدء مهنة في مدينة جديدة، بعد أن جاءت ضمن أفضل 5 مدن في العالم في الحصول على وظيفة في 2020 وفقاً لمؤشر جديد يقيس أفضل المواقع للمواهب المهنية للانتقال، في خضم جائحة «كوفيد 19»

. وحققت دبي من خلال دراسة أجرتها منصة التعلم عن بعد عبر الإنترنت FutureLearn، اللندنية، التي أصدرت مؤشراً بعنوان «أفضل المدن للوظائف 2020»، درجة عالية في مقاييس مثل الإنفاق على الرعاية الصحية ومستويات الدخل المتاح، وعدد النساء بالمناصب القيادية والفرص المتاحة للشباب.

وحصلت دبي على أعلى مستوى من الإنفاق على الرعاية الصحية في التصنيف برصيد 100%، وسجلت أيضاً رصيداً ممتازاً من خلال عدد النساء الجيد في المناصب القيادية ودرجة عالية في مؤشر الدخل المتاح برصيد 95.62% ودرجة عالية في فرص الشباب، برصيد 93.8%. وتوقّعت الدراسة أن تكون دبي أقل تأثراً من غيرها من المدن بفعل «كورونا».

وتصدرت سنغافورة تصنيف 100 مدينة عالمية واحتلت وجهات شمال أوروبا في كوبنهاغن في الدنمارك وهلسنكي في فنلندا وأوسلو في النرويج المرتبة الثانية والثالثة والرابعة. وتفوقت دبي على مدن منها سان فرانسيسكو وميونيخ وجنيف وزيوريخ وهونغ كونغ وسيؤول ونيويورك واستوكهولم وفرانكفورت وطوكيو وبرلين وإدنبرة.

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