الإمارات ضمن أكثر الدول امتلاكاً لرصيد ادخاري قومي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الادخار القومي لدولة الإمارات 32.3%، خلال العشر سنوات الماضية، لتأتي بذلك ضمن قائمة أكثر الدول التي تمتلك رصيداً ادخارياً قومياً، بحسب المؤشرات العالمية.وأظهرت البيانات الأولية الحديثة، الصادرة أمس عن الهيئة، أن الادخار القومي وصل إلى 514.74 مليار درهم، بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 389.08 مليار درهم عام 2010.

و«الادخار القومي»، وفق المفاهيم الاقتصادية، هو حاصل جمع الادخار المحلي (الناتج المحلي الإجمالي)، مضافاً إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية. وعادة ما يسهم نمو الادخار القومي للدول، في زيادة مستوى المعيشة والثروات، كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.

وأوضحت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص)، وصل إلى 807.2 مليارات درهم في 2019، بزيادة 45.1%، مقارنة بنحو 556.29 مليار درهم في 2010. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي، بنحو 92.37%، من 106.75 مليارات درهم في 2010، إلى 205.37 مليارات في 2019، فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي 33.9%، من 449.54 مليار درهم، إلى 601.83 مليار.

وبحسب البيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إلى 1.546 تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي، عدا قطاع النفط الخام، 1.159 تريليون درهم، وبلغ الدخل القومي الإجمالي، 1.554 تريليون درهم، والدخل القومي الصافي 1.493 تريليون درهم.

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