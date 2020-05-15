شركة في أبوظبي تفاوض لشراء حصة في «أمانات»

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن شركة في أبوظبي تخوض حالياً جولة من المباحثات لشراء حصة في شركة «أمانات القابضة»، المعروفة باستثماراتها في قطاعي الصحة والتعليم.

وذكرت الوكالة أن مباحثات الشركة، التي لم تحدد اسمها، ما زالت في مرحلة مبكرة.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «أمانات القابضة» نحو 1,9 مليار درهم.

وكان المساهمون في الشركة قد وافقوا، في نهاية أبريل الماضي، على نقل إدراج أسهمها من بورصة دبي إلى بورصة أبوظبي، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر بورصة أبوظبي، إذ بلغت مكاسبها خلال الشهر الجاري 5.6%.

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