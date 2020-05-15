تباين إغلاقات الأسهم المحلية

أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط غياب المحفزات ومخاوف المستثمرين من ركود اقتصادي عالمي بسبب جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، وصعد سوق أبوظبي 0.2% بدعم "الاتصالات" و"الاستثمار" عند 4067.03 نقطة، فيما هبط سوق دبي 1.39% بضغط "البنوك" و"العقار" إلى 1894.47 نقطة. واستقطبت الأسهم 253.3 مليون درهم، منها 151.58 مليوناً لـ"دبي" و101.79 مليوناً لـ"أبوظبي"، وجرى تداول 141.2 مليون سهم، بواقع 112.7 مليوناً بـ"دبي" و28.46 مليوناً بـ"أبوظبي"، عبر 4877 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.89% بضغط «داماك» 2.4% و«إعمار العقارية» 1.24% و«الاتحاد العقارية» 1.06% و«إعمار للتطوير» 1.04% و«أرابتك» 0.95%، ونزل "البنوك" 1.66% لتراجع «الإمارات دبي الوطني» 3.41% و«دبي الإسلامي» 0.29%.

وانخفض "الاستثمار" 2.09% لهبوط «دبي للاستثمار» 2.66% و«دبي المالي» 0.6%، وتراجع "النقل" 1.53% لنزول «الخليج للملاحة» 2.44% و«أرامكس» 1.89% و«العربية للطيران» 0.99%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط 47.13 مليوناً، تلاه «إعمار العقارية» 27.4 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 11.49 مليوناً. وتصدّر «دبي للتأمين» الارتفاعات 5.13%، وكان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً 4.4%.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاتصالات 2.82% بدفع «اتصالات»، وصعود "الاستثمار" 0.28% بدعم «الواحة كابيتال» 1.67% و«العالمية القابضة» 0.23%. فيما هبط "البنوك" 0.83% بضغط «أبوظبي الأول» 0.89% و«أبوظبي التجاري» 0.25% و«أبوظبي الإسلامي» 1.21%، ونزل "الطاقة" 1.08% لهبوط «دانة غاز» 1.41% و«طاقة» 1.04% و«أدنوك للتوزيع» 0.71%، وتراجع "العقار" هامشياً باستقرار «الدار» وهبوط «رأس الخيمة العقارية» 1.41%. وتزعّم «أبوظبي الأول» النشاط 22.28 مليوناً، ثم «اتصالات» 19.45 مليوناً، تلاه «الدار» 16.8 مليوناً. وكان «بلدكو» الأكثر ارتفاعاً 8.33%، فيما سجّل «أبوظبي للتأمين» أكثر انخفاض 4.84%.

تحذير

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين، بتجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين حرصاً على مدخراتهم، ودعت إلى ضرورة التأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات

22.15 مليون درهم أرباح «دبي للتأمين» الفصلية.

11.64 مليوناً ربحية «الفجيرة للبناء» للربع الأول.

2.89 مليون خسائر «أورينت تكافل» المرحلية.

13.27 مليوناً أرباح «الظفرة للتأمين» الربعية.

15.5 مليوناً ربحية «تكافل» للربع الأول.

تفتح «الاتحاد العقارية» اليوم باب الترشّح لعضوية مجلس الإدارة لغاية 25 الجاري.

أوضحت «سلامة»، أنها مساهم مؤسّس لـ«سلامة السعودية» بحصة 30%.

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