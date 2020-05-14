الادخار القومي للإمارات يرتفع 32% إلى 514.7 ملياراً في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات أولية حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الادخار القومي لدولة الإمارات بنسبة 32.3% خلال العشرة سنوات الماضية لتأتي بذلك ضمن قائمة أكثر الدول التي تمتلك رصيدا ادخاريا قوميا بحسب المؤشرات العالمية.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس عن الهيئة، أن الادخار القومي وصل إلى 514.74 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2019، مقارنة بنحو 389.08 مليار درهم في 2010.

و«الادخار القومي»، وفق المفاهيم الاقتصادية، هو حاصل جمع الادخار المحلي (الناتج المحلي الإجمالي)، مضافاً إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية، وعادة ما يسهم نمو الادخار القومي للدول في زيادة مستوى المعيشة والثروات كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.

وأوضحت البيانات أن الانفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص) وصل إلى 807.2 مليار درهم في 2019، بزيادة قدرها 45.1% مقارنة بنحو 556.29 مليار درهم في 2010.

وارتفع الانفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي بنحو 92.37% من 106.75 مليار درهم في 2010 إلى 205.37 مليار درهم في 2019، فيما زاد الانفاق الاستهلاكي الخاص النهائي 33.9% من 449.54 مليار درهم إلى 601.83 مليار درهم.

وبحسب البيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 1.546 تريليون درهم، فيما بلغ الناتج الملحي الإجمالي عدا قطاع النفط الخام 1.159 تريليون درهم، وبلغ الدخل القومي الإجمالي 1.554 تريليون درهم، والدخل القومي الصافي 1.493 تريليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز