2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 401 مبايعة بقيمة 831.79 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 324.99 مليون درهم و367 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.8 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الخبيصى.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايبن درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 155 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 528.23 مليون درهم منها 55 رهن أراض بقيمة 437.62 مليون درهم و 75 رهن فلل وشقق بقيمة 90.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 55 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 850.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 405 مليون درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 125 مليون درهم.

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