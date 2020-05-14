4.7 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية من الأغذية خلال الربع الأول 2020

المصدر: وام

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية نحو 4.66 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 فيما وصل الوزن الإجمالي لتجارة الإمارة من المواد الغذائية في الفترة ذاتها إلى أكثر من 1.18 مليون طن من خلال أكثر من 41 ألف معاملة.

وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية من الأغذية إلى الواردات بقيمة تتجاوز2.48 مليار درهم والصادرات بقيمة 1.73 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 882.88 مليون درهم بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تعزيز جهودها المستمرة في تيسير حركة التجارة من المواد الغذائية عبر مراكزها الجمركية بسهولة ويسر لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم.

ويعمل مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تقديم أفضل الخدمات الجمركية لتجار المواد الغذائية بما يواكب جهود الدولة في توفير الغذاء والدواء إلى ما لا نهاية وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يلبي جميع احتياجات المواطنين والمقيمين من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وتواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي دورها الحيوي في التحقق من سلامة المواد الغذائية ومطابقتها للشروط الصحية بما يضمن وصولها السريع إلى الأسواق وبأعلى مستويات الجودة بما يعزز التجارة الخارجية من المواد الغذائية التي تشمل بعض أنواع الفواكه والخضراوات إضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والاحتياجات الغذائية الأخرى.

وتضع جمارك أبوظبي في مقدمة أولوياتها تيسير حركة التجارة في المواد الغذائية مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات وذلك من خلال الكفاءات الوطنية والقدرات التكنولوجية التي تسهم بشكل فعال في انجاز المهام الاستراتيجية وتيسير حركة التجارة بكفاءة عالية بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة وحماية مجتمع الإمارات.

وتعكس الأرقام الخاصة بتجارة أبوظبي من المواد الغذائية محافظة الإمارة على نشاطها التجاري بشكل عام منذ بداية العام الحالي كون الأرقام تقتصر فقط على تلك التي دخلت عبر منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية أو خرجت منها و لا تشمل التي تمت عبر المنافذ الأخرى في إمارات الدولة.

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