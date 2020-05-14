"سياحة أبوظبي": استمرار إيقاف جميع الفعاليات حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن إطلاق التحديث الجديد لنظام ترخيص الفعاليات الإلكتروني في إمارة أبوظبي إعتباراً من 10 مايو الجاري.

وأوضحت الدائرة، في تعميم حصلت "البيان" على نسخة منه، أنه تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسيتم الاستمرار في إيقاف جميع الفعاليات حتى إشعار آخر.

ودعت الدائرة، مدراء المنشآت الفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات إلى ضرورة التأكد من الدخول لنظام ترخيص الفعاليات وتحديث بيانات الحسابات الخاصة بهم، وتحديث بيانات المواقع المسجلة في النظام وذلك لاعتمادها من قسم التفتيش، مع الالتزام باستخدام اسم المستخدم الحالي والذي يتم من خلاله الدخول إلى نظام تراخيص الفعاليات الإلكتروني لأية إجراءات مطلوبة على تراخيص الفعاليات في أبوظبي.

ونوهت الدائرة، بأنه في حالة وجود أية طلبات في انتظار الدفع، فيرجي التأكد من تسديد جميع رسوم الطلبات التي تمت الموافقة عليها والمعلقة بانتظار استكمال إجراءات الدفع.

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