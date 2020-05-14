8.3 مليار درهم فائض الميزان التجاري غير النفطي لأبوظبي خلال 2019

المصدر: وام

بلغ فائض الميزان التجاري للسلع غير النفطية لإمارة أبوظبي 8.3 مليار درهم تقريبا خلال العام 2019 وذلك بحسب ما يظهره الكتاب الإحصائي السنوي الذي أصدره مركز الإحصاء أبوظبي.

وجاء الفائض الذي حققه الميزان التجاري للسلع غير النفطية نتيجة تفوق صادرات الإمارة على وارداتها حيث بلغت قيمة تجارة الصادرات "صادرات وإعادة تصدير" 110.76 مليار درهم تقريبا خلال العام 2019 مقابل واردات بقيمة 102.42 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وبذلك فقد بلغ إجمالي قيمة التجارة السلعية غير النفطية للإمارة 213.2 مليار درهم تقريبا، وشكلت معدات النقل أهم واردات الإمارة خلال العام الماضي ومثلت 20.6% من إجمالي الواردات واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول الموردة وبقيمة وصلت إلى 12.2 مليار درهم.

وعلى جانب الصادرات السلعية غير النفطية فقد بلغت خلال العام الماضي 57.9 مليار درهم تقريبا وكانت معادن عادية ومصنوعاتها أهم الصادرات حيث شلكت 29.6 % من إجمالي الصادرات واحتلت السعودية أيضا المرتبة الأولى بين الدول المصدر إليها وبقيمة بلغت 25.8 مليار درهم.

أما على مستوى إعادة التصدير خلال العام الماضي فقد بلغت قيمتها 52.8 مليار درهم تقريبا وكانت أكثر السلع المعاد تصديرها هي معادن النقل التي شكلت 38.3% من إجمالي إعادة التصدير وقد حلت السعودية بالمرتبة الأولى وبلغ قيمة السلع التي جرى إعادة تصديرها إليها 17.4 مليار درهم.

من جانب آخر أظهر الكتاب الاحصائي السنوي أن حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده الإمارة بلغ 793.3 مليار قدم مكعبة في عام 2019 بمتوسط يومي مقداره 2.17 مليار قدم مكعبة.

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