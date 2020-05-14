فلاي دبي ترفع رحلات العودة إلى 10 وجهات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أعلنت فلاي دبي، اليوم الخميس، عن إضافة وجهتين جديدتين هما كوسوفو وشمال مقدونيا إلى رحلات العودة ليرتفع بذلك إجمالي عدد وجهات الناقلة إلى 10 وجهات.

وبحسب الموقع الإلكتروني للناقلة تشمل هذه الوجهات كلاً من أفغانستان (كابول)، ألبانيا (تيرانا)، كازاخستان (كيزيلوردا)، قيرغيزستان (بيشكيك)، الجبل الأسود (إلى تيرانا)، رواندا (كيغالي)، إيطاليا (نابولي)، ورومانيا (بوخاريست).

وقالت فلاي دبي : "يمكن لمواطني هذه البلدان الذين يقيمون أو يزورون دولة الإمارات حجز رحلات خاصة إلى أوطانهم ويجب على المسافرين الذين يقومون بإنجاز إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (وإحضار قفازات وكمامات إضافية) وارتداؤها طوال مدة الرحلة، كما أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط".

وأشارت الناقلة إلى أن المسافرين سيخضعون أيضاً للفحص الحراري في المطار ويجب تأكيد أنهم لا يعانون أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.

وسيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي المبنى 2.

وأكدت فلاي دبي أن جميع الرحلات تخضع للموافقات الحكومية ولن تعمل إلا إذا تم الحصول عليها.

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