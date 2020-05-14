9 شركات إماراتية بقائمة "فوربس" لأكبر 2000 شركة عالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أصدرت مجلة فوربس، أمس، قائمتها السنوية الثامنة عشرة لأكبر 2000 شركة في العالم، وهو تصنيف دولي لأكبر الشركات في العالم وأكثرها قوة وقيمة بناءً على 4 معايير: المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.

وضمت القائمة 9 شركات إماراتية، تصدرها بنك أبوظبي الأول الذي حل في المركز 303 بمبيعات 8.9 مليارات دولار وأرباح 3.1 مليارات دولار وأصول 227.4 مليار دولار وقيمة سوقية 34.4 مليار دولار.

وجاء بنك الإمارات في المركز 351 بمبيعات 10.7 مليارات دولار وأرباح 3.6 مليارات دولار وأصول بقيمة 188.3 مليار دولار وقيمة سوقية 14.8 مليار دولار.

وحلت اتصالات في المركز 358 بمبيعات 142 مليون دولار وأرباح 2.4 مليار دولار وأصول 35.4 مليار دولار وقيمة سوقية 36.7 مليار دولار.

وجاءت موانئ دبي العالمية في المركز 715 بمبيعات 7.4 مليارات دولار وأرباح 1.2 مليار دولار وأصول بقيمة 34.1 مليار دولار وقيمة سوقية 13.3 مليار دولار.

وحل بنك أبو ظبي التجاري في المركز 776 بمبيعات 5.4 مليارات دولار وأرباح 1.2 مليار دولار وأصول 110.3 مليارات دولار وقيمة سوقية 8.4 مليارات دولار.

وجاء بنك دبي الإسلامي في المركز 932 بمبيعات 3.7 مليارات دولار وأرباح 1.2 مليار دولار وأصول 63.1 مليار دولار وقيمة سوقية 7.2 مليارات دولار.

وحلت إعمار العقارية في المركز 981 بمبيعات 7.1 مليارات دولار وأرباح 1.7 مليار دولار وأصول 31.8 مليار دولار وقيمة سوقية 5.3 مليارات دولار.

وحل بنك أبو ظبي الإسلامي في المركز 1472 بمبيعات ملياري دولار وأرباح 625.2 مليون دولار وأصول 34.3 مليار دولار وقيمة سوقية 3.6 مليارات دولار.

وحل بنك المشرق في المركز 1500 بمبيعات 2.8 مليار دولار وأرباح 513.8 مليون دولار وأصول بقيمة 44.3 مليار دولار وقيمة سوقية 3.3 مليارات دولار.

وتستند قائمة "2000 جلوبال" إلى 4 معايير: المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.

واستخدمت "فوربس" ترجيحاً متساوياً لجميع المقاييس الأربعة لتصنيف الشركات وفقاً لأحجامها، تحصل كل شركة على درجة منفصلة لكل مقياس.

وتضيف فوربس جميع الدرجات لتجميع النتيجة المركبة، حيث تحصل أعلى درجة مركبة على أعلى تصنيف.

وللسنة الثامنة على التوالي، احتل البنك الصناعي والتجاري الصيني المرتبة الأولى، يليه بنك الصين للتعمير، الذي انتزع المركز الثاني من جي بي مورغان تشيس الذي احتل المركز الثالث.

وتسيطر الصين على المراكز العشرة الأولى، حيث يحتل البنك الزراعي الصيني أيضاً المرتبة الخامسة، ويحتل بنك الصين المرتبة العاشرة.

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