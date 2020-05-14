55 مليار درهم صفقات إعادة بيع العقار في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات إعادة بيع العقارات في دبي سقف الـ 55 مليار درهم خلال الأعوام ما بين 2015 و2019 بحسب بيانات رسمية تصدر لأول مرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها.

وبحسب البيانات تجاوز عدد صفقات إعادة بيع العقارات هو الآخر سقف 55 ألف صفقة.

ويرسخ حجم المبالغ المستثمرة في سوق إعادة بيع العقارات حقيقة جاذبية الاستثمار في سوق عقارات دبي من جهة وعودتها على المستثمر بأرباح مجزية من جهة أخرى، فلو لم يجن عائدات مجزية على استثماره عند بيعه للعقار في السوق الثانوي، ما كان المستثمر الثاني ليعيد شراء العقار وطرحه مرة أخرى إما للبيع للمرة الثانية أو للتأجير لجني عائدات مستدامة.

وبحسب البيانات بلغ المتوسط السنوي لقيمة صفقات إعادة بيع العقارات في دبي 11 مليار درهم فيما بلغ المتوسط السنوي لعدد صفقات إعادة البيع 11 ألف صفقة سنوياً.

ويعادل حجم سوق إعادة بيع العقارات 40% من حجم سوق بيع العقارات لأول مرة فقد أظهرت بيانات الدائرة بلوغ القيمة الإجمالية للعقارات التي بيعت للمرة الأولى في السوق خلال تلك الفترة أكثر من 137 مليار درهم بينما يعادل عدد صفقات العقارات في سوق إعادة البيع 40% هو الآخر من عدد صفقات العقارات التي بيعت لأول مرة والتي بلغت 121374 صفقة بيع بين 2015 و2019.

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