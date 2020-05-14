24 ساعة بين كل حجزين للغرفة الفندقية نفسها في دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي من خلال تعميم أرسلته إلى أصحاب المنشآت الفندقية يتضمن اشتراطات جديدة تضمن صحة وسلامة النزلاء.

وبحسب التعميم تلتزم المنشآت الفندقية بتعبئة استمارات طبية خاصة بفيروس «كورونا» مع التأكيد على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث لا يُسمح بحجز الغرفة نفسها من قبل شخص آخر إلا بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل الأول، وإذا كان النزيل من الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس فإن الفترة تمتد إلى 72 ساعة.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتعقيم المستمر للمرافق كافة في الفندق وتعيين مدير مسؤول عن النظافة مهمته التأكد من النظافة في الفندق وضمان الامتثال لجميع المبادئ التوجيهية وتخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي.

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