«القابضة» تستحوذ على 50 % من «الظاهرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة «القابضة» التي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية غير النفطية لاقتصاد إمارة أبوظبي، التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على 50% من شركة «الظاهرة»، إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في منتجات الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.

وسيساهم الاستحواذ الخاضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، في توسيع نطاق استثمارات «القابضة» وتعزيزها في مجال الأغذية الزراعية، والتي تتضمن أيضاً استثماراتها في كل من شركة «أغذية» وشركة «الفوعة» وشركة «سلال».

و«الظاهرة»، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، تتخصص بزراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية وإدارة سلسلة الإمداد بكافة مراحلها.

وتتواجد «الظاهرة» في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقاً حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.

وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ «القابضة»: يحظى مجال الزراعة والأغذية بأهمية استراتيجية في«القابضة» (ADQ) نظراً لتسارع نموه ومساهمته في تحقيق الأجندة الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.

وتمكّنت شركة «الظاهرة» منذ تأسيسها بالدولة في عام 1995 من تحقيق النمو لتصبح شركة عالمية متخصصة في إنتاج الأغذية والأعلاف، كما تعد الشركة ركيزة محورية في مسيرة الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي ولدولتنا بشكل عام.

ولا شك أن «الظاهرة» ستساهم في تكثيف جهودنا الحالية الهادفة إلى توسيع نطاق أعمال «القابضة» بمجال إنتاج الأغذية وتوزيعها.

وفي الوقت ذاته، فإن استثمارنا في «الظاهرة» سيمكنها من توسعة نطاق أعمالها وحضورها، كما سيدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء، لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية.

وقال خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة»: نرحّب باستثمار «القابضة» في «الظاهرة»، ونحن سعداء بآفاق النمو التي سيثمر عنها هذا التعاون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تلتزم فيه «الظاهرة» بالتوسع عالمياً في مجال الزراعة ومعالجة الأغذية الزراعية، وتطوير سلسلة القيمة المتكاملة التابعة لنا، بما يمكننا من تلبية احتياجات الأمن الغذائي للإمارات

وتمتلك «الظاهرة» وتدير 15 مصنعاً ومنشأة لمعالجة وتعبئة الأعلاف. كما تقوم الشركة بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الحبوب التي تقوم بتجارتها بفضل البنية التحتية التي تمتلكها الشركة.

وتقوم الشركة بتشغيل 3 مصانع لضرب الأرز بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن من الأرز سنوياً في الهند وباكستان والإمارات بمدينة خليفة الصناعية (كيزاد).

كما تمتلك «الظاهرة» حصصاً في 3 مصانع لطحن الدقيق والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 500 ألف طن في اليونان وبلغاريا، إضافة الى معصرة لإنتاج زيت الزيتون بطاقه إنتاجية 10 آلاف طن سنوياً في المغرب، ومزارع البان في صربيا والإمارات بعدد 20 ألف رأس من الأبقار بطاقة إنتاجية 80 مليون لتر من الحليب سنوياً.

350٫000

تدير «الظاهرة» أراضي زراعية مروية تمتد على مساحة 350 ألف فدان في مناطق مختلفة من جميع أنحاء العالم، والتي تطل على أنهار متنوعة، مثل الدانوب وكولورادو والنيل، حيث تعتمد أحدث تقنيات وآلات الري والزراعة.

وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت الشركة من القيام باستثمارات بارزة في مجال اللوجستي، بهدف ضمان امتلاك شبكة قوية من وسائل النقل البرية وعمليات الشحن البحرية للبضائع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز