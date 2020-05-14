«دو» توفر أعلى معدل سرعات إنترنت

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها توفر لعملائها في الإمارات أسرع خدمات النطاق العريض الثابت على مستوى منطقة الخليج، ما يبرهن على جودة خدمات الاتصال، التي توفرها الشركة عبر شبكتها الثابتة.

وتماشياً مع توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات ومبادرتها الرامية، لضمان استمرار عمليات التعلم والعمل عن بُعد بشكل سلس في الإمارات، تمت زيادة متوسط سرعات النطاق العريض الثابت إلى 100 ميجابت في الثانية في جميع أنحاء الإمارات. واستناداً إلى أداء شبكة دو الثابتة، يستفيد عملاء دو من متوسط سرعات إنترنت، يبلغ 130 ميجابت في الثانية، أي 30 % أعلى من متوسط سرعة الإنترنت في دولة الإمارات البالغ 100 ميجابت في الثانية.

ورغم الزيادة الكبيرة لاستخدام البيانات وحركة الإنترنت خلال الفترة الماضية نتيجة تنامي الطلب من جانب الأعمال والمؤسسات التعليمية، تمكنت دو من استيعاب هذا النمو، من خلال زيادة سرعة الإنترنت عبر شبكة النطاق العريض الثابت، حيث تمتلك الشركة بنية تحتية شبكية قوية تشكل ركيزة أساسية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات. وتبرهن النتائج المسجلة على التزام دو وقدراتها الكبيرة على توفير خدمات اتصال فائقة الجودة ورائدة على مستوى القطاع.

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