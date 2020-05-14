800 مليون تجارة أبوظبي الدوائية

المصدر: أبوظبي- البيان

قاربت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية، خلال الربع الأول من العام الحالي، 800 مليون درهم. ووصلت الواردات إلى 589.6 مليون درهم، والصادرات إلى 85.6 مليون درهم، وإعادة التصدير بقيمة 125.4 مليون درهم.

وبلغ الوزن الإجمالي لتجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية، في خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نحو 2.3 ألف طن، وذلك من خلال 1469 معاملة، وذلك استناداً إلى البيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، جهودها المستمرة لتيسير حركة التجارة من الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي يمر بها العالم، والذي من شأنه توفير الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تصنف ضمن البضائع المقيدة، وفقاً لإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي.

ويتعامل مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بكفاءة واحترافية عالية، مع شحنات المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يضمن وصول الأدوية والمنتجات الصيدلية إلى الأسواق، لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة لهذه المنتجات الحيوية لصحة وسلامة المجتمع.

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