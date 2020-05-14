إطلاق تطبيق «وصل» للتأجير

المصدر: دبي- البيان

أطلقت وصل للعقارات تطبيق «وصل للعقارات للإيجار»، الذي يتيح للعملاء العثور على الوحدات السكنية الجديدة، وحجزها واستئجارها في غضون دقائق معدودة، ضمن المحفظة الواسعة من مشاريعها العقارية.

ويعد التطبيق الأول من نوعه في القطاع العقاري على مستوى المنطقة، حيث يتيح للعملاء البحث عن وحدات سكنية، ضمن منطقة البحث المحددة، والتحقق من العروض الخاصة، ويتم الانتهاء من العملية بالكامل، بما في ذلك الحجز وتعبئة التفاصيل، والدفع في غضون دقائق معدودة، ما يجعل من السهل على العملاء استئجار الوحدات الجديدة من دون الحاجة إلى زيارة أي من مراكز سعادة العملاء.

وقالت زينب محمد، المديرة التنفيذية لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: يتماشى التطبيق الجديد مع «استراتيجية دبي الذكية 2021»، بما يعود بالنفع على سكان الإمارة واقتصادها ومواردها. ويسعدنا مساعدة المستأجرين في العثور على الوحدات، التي يبحثون عنها بسهولة، ومن ثم إكمال عملية الحجز في غضون دقائق، وذلك من منطلق التزامنا الثابت لجعل حياتهم أسهل.

ويأتي التطبيق استمراراً للخدمات الإلكترونية، التي أطلقتها وصل، وتمكنت بفضلها من إنجاز 99% من المعاملات، عبر الإنترنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنجاح. ويمكن تنزيل التطبيق من «أبل ستور» أو «غوغل بلاي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز