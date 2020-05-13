"هيئة التأمين" تمدد تقديم البيانات والتقارير المالية للشركات 45 يوماً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً بتمديد الممدد الممنوحة بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، لتقديم البيانات المالية ربع السنوية وأي تقارير أو بيانات ربع سنوية تطلبها الهيئة لمدة 45 يوماً إضافية تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وأوضح القرار، الذي اطلعت «البيان» على نسخة منه، أن المدير العام يفوِّض صلاحية إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتمديد المدد المقررة لتقديم البيانات المالية وأي تقارير أو بيانات أو معلومات أو نماذج تطلبها الهيئة من الشركات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بموجب التشريعات النافذة.

وكانت هيئة التأمين قد أطلقت أخيراً حزمتين تحفيزيتين لتدعم شركات القطاع في مواجهة التداعيات والتأثيرات الناجمة عن وباء «كورونا» المستجد، للحفاظ على صحة حملة الوثائق والمتعاملين وسلامة الموظفين العاملين، والجهود المبذولة لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار تقديم الخدمات التأمينية عن بعد بجودة عالية ودون تأخير، بالشكل الذي يعكس المستوى المتقدم لأداء سوق التأمين المحلية.

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