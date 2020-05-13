افتتاح سينما للسيارات في مول الإمارات الأحد المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت مجموعة ماجد الفطيم ، سينما السيارات من "ڤوكس سينما" على سطح "مول الإمارات"، وتأتي هذه التجربة بعد الإغلاق المؤقت لصالات السينما، وكمساهمة في توفير الدعم للجهود الحكومية الخاصة باستئناف الأعمال في بعض القطاعات الاقتصادية بطريقة آمنة.

وستتوفر هذه التجربة الجديدة للجمهور ابتداءً من يوم الأحد 17 مايو، حيث سيكون بإمكان عشاق السينما الاستمتاع بسحر عالم الأفلام السينمائية من داخل سياراتهم بطريقة مريحة وآمنة.

وانطلاقاً من إلتزام "ڤوكس سينما" بتحقيق أفضل تجربة سينمائية من خلال مشاهدة الأفلام عبر الشاشة العملاقة، سيتحول سطح "مول الإمارات" مع تجربة "سينما السيارات" إلى منصة عرض مضاءة بالنجوم في الهواء الطلق، حيث ستقام العروض المسائية يومياً عند الساعة 7:30 مساءً. وسيلتزم فريق العمل بتدابير الصحة والسلامة الصارمة التي تعتمدها "ماجد الفطيم" لضمان الحفاظ على المسافة الآمنة في كافة الأوقات، والتأكد من قدرة الزوار على الاستمتاع بتجربة استثنائية مع تحقيق الطمأنينة وراحة البال.

فعند ركن السيارة، يمكن للمشاهدين استخدام تردّد الراديو المخصص لبث صوت الفيلم السينمائي مباشرةً من داخل سياراتهم. وتبلغ تكلفة العرض للسيارة الواحدة (شخصين كحد أقصى) 180 درهم زائد ضريبة القيمة المضافة، وتشمل التذكرة مشاهدة الفيلم ومجموعة من المأكولات والمشروبات المخصصة لشخصين تتألف من الفشار بنكهة الكراميل والملح، والناتشوز، وشوكولاه M&Ms، ومشروبات غازية ومياه معدنية.

وسيتم تخصيص عائدات العرض الأول يوم الأحد 17 مايو لصالح مبادرة حملة "10 ملايين وجبة"، التي تعمل على توفير الوجبات للفئات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك. وكمكافأة إضافية، ستتاح الفرصة أمام الزوار للفوز بجائزة يومية عبارة عن 1000 نقطة من برنامج المكافآت "شير" تبلغ قيمتها 100 درهم إماراتي. وستتضمن كل مجموعة من المأكولات والمشروبات قسيمة من "شير"، حيث يستطيع الزوار بسهولة مسح هذه القسائم للحصول على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز، ويسري هذا العرض حتى 31 مايو.

تسع منصّة "سينما السيارات" من "ڤوكس سينما" لـ75 سيارة، مع شخصين كحد أقصى داخل كل سيارة. وتماشياً مع الإجراءات الحكومية، لا يمكن للأفراد فوق سن الستين عاماً والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً من زيارة مراكز التسوّق أو "ڤوكس سينما السيارات" في الوقت الحالي.

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