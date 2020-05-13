أبوظبي تعفي دور السينما من الرسوم السياحية والبلديات على التذاكر المباعة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إعفاء تذاكر مشغلي دور السينما في الإمارة من الرسوم السياحية ورسم دائرة البلديات والنقل على التذاكر المباعة بناء على توجيهات المجلس التنفيذي وإصدار حزمة المسرعات التنموية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ضمن برنامج «غدا 21» ولمزيد من التحفيز لبيئة الاستثمار في العاصمة.

وقالت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، أن تطبيق الاعفاء سيبدأً اعتباراً من 16 مارس الماضي وحتى 31 ديسمبر 2020، ويحق لدور السينما دفع الرسوم المستحقة لعام 2020 في يناير 2021.

وأوضحت الدائرة انه من أجل دعم قطاع السياحة والترفيه تقرر عدم تحصيل أية رسوم من العملاء ابتداء من 16 مارس وفى حال تحصيل أية رسوم بعد تاريخ القرار وحيت تاريخ صدور التعميم يجوز لدور السينما اعتبارها من الإيرادات.

وشددت الدائرة على انه سيتم التدقيق على إيرادات دور السينما من قبل مفتشي ومدققي دائرة الثقافة والسياحية بأبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية الجميع للالتزام تفاديا للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وكانت الدائرة أصدرت قبل يومين قراراً بإعفاء مبيعات منظمي الفعاليات في الإمارة من نسبة بدلات التذاكر البالغة 10% على التذاكر المباعة ضمن جهودها لتحفيز بيئة الاستثمار في أبوظبي.

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