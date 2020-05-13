اقتصادية دبي: لا مخالفات ولا اغلاقات.. واستيفاء 1063 محلاً للاشتراطات

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت اقتصادية دبي، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نفذ حملة تفتيشية جديدة على الأسواق المفتوحة بتاريخ 12 مايو 2020، وقد شهدت الحملة التزاما عالياً من قبل المحال حيث لا مخالفات ولا اغلاقات.

وأضافت اقتصادية دبي اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على "توتير"، إن عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية بلغ 1063 محلاً، فيما تم التنبيه على منشأتين فقط، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19.

وأكدت على ارتفاع نسبة الوعي في مجتمع الأعمال والالتزام العالي بالتدابير الاحترازية.

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