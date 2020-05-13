"الوحدة مول" أبوظبي يفتح أبوابه للمتسوقين

المصدر: أبوظبي - البيان

فتح الوحدة مول في أبوظبي أبوابه لاستقبال الزوار والمتسوقين، بعد استيفاءه جميع المتطلبات والبروتوكولات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بنجاح، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق تدابير الصحة والسلامة التي حددتها دائرة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية.

واعتمد "الوحدة مول" عددًا من التدابير الصارمة لحماية الموظفين والمتسوقين، حيث سيتم تخفيض الطاقة الاستيعابية للمركز التجاري إلى 30% من السعة الأصلية، وفي موقف السيارات إلى 50%، ويعد ارتداء القفازات والكمامات شرطًا إلزاميًا للمتسوقين من أجل دخول المركز التجاري، ولن يُسمح لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الستين عامًا وللأطفال أقل من 12 عامًا بالدخول، وسيتم إغلاق جميع الأماكن المشتركة وغُرف الصلاة، وسيقتصر استخدام المصاعد على أصحاب الهمم فقط.

وسيقوم المركز التجاري بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير بانتظام، وبعد إغلاق المركز التجاري؛ سيقوم فريق متخصص بحملة تنظيف عميق وتام لضمان تطهير وتعقيم وتنقية جميع المناطق العامة ونقاط التواصل لحماية صحة وسلامة جميع زوار المركز التجاري.

وسيعمل المركز التجاري الذي يضم أكثر من 350 علامة تجارية في متاجر التجزئة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 9 مساءً، على أن يعمل الهايبر ماركت من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 مساءً لبيع السلع الأساسية والبقالة، أما الصيدليات ومنافذ الصرافة ستعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساءً.

وسيتم تشغيل منافذ بيع الأطعمة والمشروبات من الساعة 12 مساءً وحتى 9 صباحًا، وستكون متاحة بشكل جزئي خلال اليوم للطلبات الخارجية "التيك اواي" فقط (من 12 ظهرًا وحتى الإفطار) بطاقة استيعابية محددة تقدر ب 30% فقط وبعدد فردين فقط لكل طاولة طعام، وسيتم تشغيل منافذ بيع الأطعمة والمشروبات بعد العيد من الساعة 12 ظهرًا وحتى 9 مساءً، سيتم إغلاق مرافق الترفيه والتسلية في المركز التجاري لحين إشعار آخر.

وقال نافانيث سودهاكاران مدير عام الوحدة مول: "نحن نعمل عن كثب مع السلطات للحفاظ على أعلى المعايير الممكنة لضمان بيئة تسوق آمنة داخل المركز التجاري، ونسعى لضمان صحة وسلامة جميع المتسوقين والشركاء والعاملين، وسنعمل على تعديل التدابير الجديدة بموجب التوجيهات الصادرة لنا".

وأضاف:"خضع جميع الموظفين في المركز التجاري لاختبار كوفيد-19، ولا يُسمح للعاملين بدخول المركز التجاري ومزاولة أعمالهم إلا بعد التأكد من سلبية النتائج، وسيتم إجراء فحوصات إلزامية لقياس درجة الحرارة في جميع المداخل للموظفين والزوار، ويشجع المركز التجاري الزوار على استخدام طرق الدفع الذكية المتاحة وإحضار أكياس التسوق الخاصة بهم".

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