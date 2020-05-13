"يورونيوز": شركات دبي تتكيَّف مع كورونا لدعم احتياجات العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت يورونيوز، القناة الإخبارية العالمية الأولى في أوروبا أنه تعين على الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها مثل شركة موانئ دبي العالمية والإمارات للشحن الجوي، ومجلس الأزياء العربي، التكييف مع الظروف الحالية وتغيير خطط العمل لديهم نتيجة الوضع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما أصبحت تلك الشركات جزءًا لا يتجزأ من توريد الإمدادات الأساسية للعالم أثناء هذه الجائحة.

وأجرت القناة لقاءات صحفية حصرية مع هذه الشركات بدبي على برنامج "بيزنس لاين" لاكتشاف كيفية تكييف نماذج أعمالهم لتلبية الطلب العالمي العاجل على السلع الأساسية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة.

وقال سلطان أحمد بن سُلَيم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية والتي قامت أيضاً بتكييف العمليات التجارية بسرعة للتصدي للوباء: "اتخذنا خطوات لحماية 15 ألف شخص في الموانئ. أهم شيء الآن هو الحفاظ على سلامة وصحة الجميع. إن إتباع التعليمات التي تتضمن التباعد الاجتماعي، والعزل، وارتداء القفازات، وارتداء الأقنعة والأهم من ذلك، تنفيذ هذه اللوائح والتعليمات في كل بلد يعد من أهم التدابير الوقائية اللازمة".

وأضاف سلطان بن سُلَيم: "هناك عمليات إغلاق في عدة مناطق لذا قمنا بنقل فريق العمل للعيش بالقرب من الميناء من أجل سهولة التنقل، وقمنا بتوفير أماكن للإقامة وبرعاية أسرهم."

قال نبيل سلطان، نائب الرئيس الإقليمي للشحن بشركة الإمارات للشحن الجوي، شركة الطيران التي تحرك أكبر وزن في الشحن دوليًا بالعالم: "كان علينا حرفياً إنشاء شبكة البضائع هذه في غضون ثلاثة أسابيع. نحمل البضائع إلى دبي ثم من دبي لأماكن مختلفة، نستخدم سعة الركاب لدينا، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 40 طنًا تقريبًا، ثم نقوم حرفياً بتوصيل هذه المنتجات الضرورية المختلفة لجميع أنحاء العالم".

وأضاف سلطان: "نقوم بتشغيل ما يقرب من 60 رحلة أسبوعيًا إلى 10 وجهات بأوروبا وحدها".

كما أستجاب أيضاً مجلس الأزياء العربي للتغييرات التي فرضها وباء "كوفيد -19" وقام بإطلاق مبادرة تركز على إعادة استخدام مرافق تصنيع الملابس لإنتاج معدات الوقاية الشخصية.

وتحدثت ليورونيوز في هذا الشأن مصممة الأزياء المقيمة في دبي، مرمر حليم والمسؤولة عن إنتاج الأقنعة الجراحية كجزء من مبادرة مجلس الأزياء العربي وقالت: "نحن نصنع من 10 إلى 20 ألف قناع في اليوم. نريد أن نعطي المزيد والمزيد. علينا أن نقدم للناس كل ما يحتاجون إليه لحماية أنفسهم".

ويجمع برنامج بيزنس لاين، بين أهم قصص الأعمال الأسبوعية من دبي، مع تحليل أوسع لأخبار الأعمال العالمية والتطورات التكنولوجية.

وتُعد يورونيوز القناة الإخبارية الأولى في أوروبا، حيث تقوم ببث الأخبار على مدار الساعة لحوالي 400 مليون بيت عبر 160 دولة. لتصل إلى 141 مليون شخص شهرياً. وتقدم القناة الأخبار بـ 12 لغة، كما تتمتع بحضور قوي على المنصات الرقمية.

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