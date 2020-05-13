"سياحة دبي" تحدث قائمة اشتراطاتها لحجز الغرف الفندقية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن قيامها بتحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي لتتضمن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تضمن صحة وسلامة النزلاء، وذلك تماشيا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر تعميم الدائرة الذي أرسلته إلى أصحاب المنشآت الفندقية وحصلت "البيان" على نسخة منه، أن الاشتراطات الجديدة تضمنت إلزام المنشآت الفندقية بتعبئة استمارات طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد مع التأكيد على اتباع ارشادات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصي بها من دوائر حكومة دبي.

وبحسب التعميم الجديد، فإن الحد الأدنى بين الدخول والخروج لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة أي في حال تم حجز أي غرفة فندقية من قبل نزيل لا يسمح بحجزها من قبل شخص أخر إلا بعد 24 ساعة من تسجيل خروج النزيل الأول وإذا كان هذا النزيل من الحالات المشتبه بها فان الفترة تمتد الى 72 ساعة.

وشدد التعميم على ضرورة الاهتمام بالتعقيم المستمر لكافة المرافق في الفندق وتعيين مدير مسؤول عن النظافة بالإضافة إلى تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي واشار الى ضرورة ان لا تتجاوز قدرة المصاعد 30% من سعتها.

وأكد التعميم، على أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

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