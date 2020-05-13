«الإمارات دبي الوطني» و«داماك» ينضمان إلى مؤشر «إم. إس. سي. آي» العالمي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت مؤسسة «إم. إس. سي. آي» للأسواق، مورجان ستانلي سابقاً، ضم سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» لمؤشرها «MSCI» القياسي العالمي اعتباراً من نهاية شهر مايو الجاري.

وأضافت الشركة، في بيان المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها الصادر اليوم، أنها قررت إضافة سهم «داماك العقارية» لمؤشرها للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل خروج أسهم «أرابتك القابضة» و«إشراق للاستثمار» و«رأس الخيمة العقارية».

وعلى المستوي الخليجي، قررت الشركة إدراج أسهم شركة «أسواق عبد الله العثيم» السعودية ضمن مؤشرها القياسي العالمي، وكذلك إضافة سهم «صندوق جدوي ريت» وسهم «السعودية للخدمات الأرضية» لمؤشرها للشركات الصغيرة.

وأوضحت أن المراجعة الربعية المقبلة ستكون في 12 أغسطس المقبل، وستكون فاعلة اعتباراً من مطلع سبتمبر 2020، بينما ستعلن المراجعة النصف سنوية في 10 نوفمبر وستكون فاعلة اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل.

ويعتمد انضمام الشركات لمؤشرات «إم. إس. سي. آي» على معايير عدة يتم بموجبها إدراج الشركات أو حذفها بعملية المراجعة التي تتم مرتين سنوياً في مايو ونوفمبر من كل عام، وتشمل المعايير رأس المال السوقي، ومعدلات السيولة، ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب.

ويقيس المؤشر أداء الأسهم في الأسواق الناشئة العالمية في 23 دولة، من أبرزها الصين، وكوريا، وتايوان، والبرازيل، تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وتصل القيمة الإجمالية الشركات المدرجة على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة من كل الدول إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

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