شراكة استراتيجية تدعم المصدّرين الإماراتيين في الأسواق العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، أمس، على مذكرة تفاهم؛ بهدف تشكيل شراكة استراتيجية لدعم المصدرين الإماراتيين؛ للتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وتنص المذكرة على التعاون المتبادل لدعم الشركات الإماراتية بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية التي تساعدهم على تسريع نمو صادراتهم للأسواق الدولية.وبموجب المذكرة، يوسّع «أدكس» نطاق التسهيلات الائتمانية للمشترين الحاليين على شكل قروض وضمانات، لتشمل القروض المؤمّن عليها من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات؛ لتحفيز استيراد المنتجات الإماراتية من المستوردين والمشترين الخارجيين، والذي سوف يتيح للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى قاعدة بياناته التي تضم أكثر من 300 مليون شركة حول العالم.

شهد التوقيع، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لـ«أدكس»، ووقّع المذكرة عن بُعد كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في الاتحاد لائتمان الصادرات، وسعيد الظاهري، مدير عام «أدكس» بالإنابة.

عمل متكامل

وقال محمد السويدي: «لدينا مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتأمينية التي تعمل بشكل متكامل؛ لمساعدة الشركات الإماراتية للتغلب على التحديات التي تسببها الجائحة وآثارها العالمية».

وقال ماسيمو فالسيوني: «يمكننا معاً المساعدة في تعزيز وتوفير السيولة النقدية للشركات والمصدرين في الإمارات، وتمكينهم من تطوير وتوسيع أعمالهم بشكل آمن». وقال سعيد الظاهري: «الهدف الأساسي من الشراكة هو حماية المصالح الرئيسة لشركاتنا الوطنية، وتسهيل وصولها للمستوردين حول العالم، حيث نوفر لمستوردي المنتجات والخدمات من الشركات الإماراتية ميزة التمويل الذي يصعب تأمينه محلياً في البلاد المستوردة».

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