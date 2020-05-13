«عزيزي» تنجز 21 % من إنشاءات «بيرتون»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إنجاز 21 % من مشروعها السكني «بيرتون» في قلب الفرجان التي تعد إحدى مناطق النمو الجديدة الواعدة في دبي.

وتم حتى الآن إنجاز 32 % من الهيكل، بينما تحرز الأعمال الخارجية والبنية التحتية تقدمًا بوتيرة سريعة.

وتماشيًا مع التزامها بالتسليم في الأوقات المحددة مسبقًا، تخطط عزيزي لاستكمال هذا المشروع المكون من 245 وحدة في منتصف العام المقبل 2021. وبما أن الإنشاءات تعتبر أحد القطاعات الحيوية في الإمارة، تحرص عزيزي على مواصلة أعمال البناء في جميع مشاريعها على قدم وساق في الوقت الحالي.

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