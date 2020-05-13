غرفة الشارقة تراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز التسوق

المصدر: الشارقة - البيان

أشادت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالحرص الشديد الذي أبدته المراكز التجارية ومراكز التسوق في الإمارة والتزامها بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها للمحافظة على الصحة العامة من خلال تطبيق قواعد التباعد الجسدي وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، وتلبية احتياجات المستهلكين عبر تعزيز مخزونهم من المواد الاستهلاكية. جاء ذلك بعد المتابعة الميدانية التي نفذتها الغرفة فور إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إعادة فتح المراكز التجارية أخيراً.

وأكد محمد العوضي مدير عام الغرفة، أن الغرفة حرصت على المتابعة المستمرة لمراكز التسوق والمراكز التجارية في الشارقة للاطمئنان على سير العمل استناداً إلى خطة متكاملة لتعزيز دورها الذي تلعبه وسط التحديات الحالية المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وأكد حمد اللواتي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، أن اللجنة حرصت منذ صدور قرار إعادة افتتاح المراكز على إجراء الزيارات الميدانية والتواصل مع كافة المراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المتعاملين والمجتمع.

وقال محمد سرور مدير التسويق في مركز ميغا مول الشارقة: فور صدور قرار إعادة افتتاح مراكز التسوق فقد قمنا بتنفيذ مجموعة من التدابير الوقائية بما في ذلك الحفاظ على مسافة كافية بين المتسوقين ووضع لافتات توعوية.

وقال محمد عاشق مدير عام هايبر ماركت اللولو- فرع الخزانة: فور فتح المراكز التجارية قمنا بمراعاة تطبيق جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، فضلاً عن الالتزام باشتراطات الحفاظ على سقف الإشغال بنسبة 30% من المناطق المشتركة.

وأكد بيار سمعان، مدير التسويق في مركز صحارى، أن المركز يضع ضمان صحة ورفاهية زواره على رأس أولوياته من خلال تقديم المبادرات والمنتجات التي تضمن لهم أعلى مستويات النظافة والسلامة باستمرار، فضلاً عن استقدام أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، حيث تم تركيب أجهزة تعقيم تعمل بالأشعة فوق البنفسجية على مقابض السلالم المتحركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز