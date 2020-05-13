«إي إم بي جي» تستحوذ على «لامودي جلوبال»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت مجموعة «إيميرجنغ ماركتس بروبرتي جروب» (إي إم بي جي)، المجموعة المالكة لمنصة بيوت للعقارات في الإمارات استحواذها على أصول مجموعة «لامودي جلوبال» في أسواق كل من الفلبين وإندونيسيا والمكسيك.

أكد القائمون على «إي إم بي جي» أن الاستحواذ تم في الفترة ما قبل عملية الاندماج مع مجموعة «أو إل إكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ما رفع قيمة الأولى إلى مليار دولار، لتصبح واحدة من الشركات المليارية القليلة في المنطقة.

جاءت هذه الخطوة بعد مرور عام كامل منذ أن قامت المجموعة المالكة لموقع بيوت بالاستحواذ على أصول «لامودي» في الشرق الأوسط وباكستان، والتي تم دمجها مع منصات «إي إم بي جي» الأخرى في هذه الأسواق.

وتأسست مجموعة «لامودي» في 2013 كمنصة عقارية إلكترونية تركز أنشطتها في الأسواق الناشئة. وخلال الأعوام الماضية، نجحت المجموعة بتوسعة أعمالها إلى 34 دولة، وأثبتت وجودها في عدد من الأسواق العالمية مثل الفلبين، وإندونيسيا والمكسيك. ويقدر إجمالي المعاملات العقارية في الفلبين وإندونيسيا والمكسيك بـ55.1 مليار دولار سنوياً، مع عمولات محتملة تتخطى 2.3 مليار دولار.

واستكملت مجموعة «إي إم بي جي» في فبراير الماضي استحواذها على منصة «كايدي»، التي تعد أكبر موقع للإعلانات المبوبة الإلكترونية في تايلاند.

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