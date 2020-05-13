المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «ديار للتطوير» إطلاق «ديار لإدارة المجمعات»، الهوية الجديدة لشركة «ديار لإدارة جمعيات الملاك» سابقاً.

وبعد سنوات من عمل ديار لإدارة جمعيات الملاك الممتدة على مدار 11 عاماً في تقديم الخدمات لملاك المنازل في مختلف أنحاء دبي، قامت «ديار للتطوير» بإطلاق هوية جديدة للشركة التابعة لها بحسب متطلبات القانون رقم (6) لعام 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع العقارات من خلال تحويل جمعيات الملاك ونقل مسؤولية العقارات ذات الملكية المشتركة إلى شركات الإدارة مثل «ديار لإدارة المجمعات» تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: تنطلق «ديار لإدارة المجمعات» باسمها الجديد لتقديم خدمات أفضل لعملائها، وبذات المعايير التي عودتهم عليها ديار لإدارة جمعيات الملاك على مدار العقد الماضي. وستواصل «ديار لإدارة المجمعات» تقديم خدماتها كما بحسب التشريعات الخاصة بملكية العقارات المشتركة، بما في ذلك الإشراف على جميع المهام الفنية والبيئية والأمنية والمالية والإدارية وخدمة العملاء.

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