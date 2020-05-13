ندوة حوارية لمنطقة عجمان الحرة

المصدر: (عجمان ـ البيان)

تعتزم «منطقة عجمان الحرة» استضافة ندوة حوارية لمناقشة تطورات التجارة الإلكترونية في الإمارات والدور الذي تلعبه في ظل التغيرات التي تشهدها توجهات السوق في ظل تفشي جائحة (كوفيد 19).

وسيُشارك في الندوة شيخة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات لدى منطقة عجمان الحرة؛ وعذبي العنزي، الشريك المؤسس لـ«جست كلين الكويت»؛ وعمار أختر، الرئيس التنفيذي لدى «فاينال رينتالز»؛ ولينا خليل، الشريك المؤسس/‏‏ مدير الامتثال لدى «مامز ورلد»، وستدير الندوة سومية آيير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديفيو ديجيتال».

وستقام الندوة بالتعاون مع «سيملس ويبينار» في الساعة 11 صباح اليوم لمدة ساعة، حيث وصل عدد المسجلين إلى أكثر من 450 مشاركاً. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركَّب لسوق التجارة الإلكترونية عالمياً 7.6% بين عامي 2020 و2024. وعلى صعيد المنطقة، تشكل الإمارات وجهةً رائدة للتجارة الإلكترونية. وتشهد التجارة الإلكترونية في الدولة نمواً سنوياً مُضطرداً يبلغ 23%.

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