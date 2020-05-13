الإمارات ضمن الأوائل عالمياً بالتحوّل في مؤشرات الطاقة

المصدر: جنيف - البيان

أحرزت دولة الإمارات تقدماً بمعدّل 4 نقاط في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة، وعززت الدولة مكانتها ضمن العشرة الأوائل في عدد من مؤشرات التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس.

وشهد الأداء الإماراتي تقدماً بمعدّل 7 نقاط في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو، لتحلّ في المرتبة الـ38 عالمياً، وتقدماً في مؤشر رأس المال والاستثمار بمعدّل 8 نقاط، أما مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة فشهد تقدماً بمعدّل 7 نقاط وحلّت فيه الإمارات رابعة عالمياً، وكذلك شهد مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين تقدماً بـ3 نقاط، ومؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها تقدماً هائلاً بمعدّل 24 نقطة لتحقق الإمارات المركز السابع عالمياً.

وشهدت الإمارات تحسينات متعددة على مختلف الأصعدة المتعلقة بنظُم الطاقة على مدى السنوات الست الماضية، ما يؤكد استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة. ولا يزال تصدّر الدولة في مجال استقرار المؤسسات والأطر التنظيمية، من أهم العوامل الحاسمة تمكيناً لانتقال الطاقة ولا يزال التقدم في النمو الاقتصادي ومكونات أمن الطاقة قوياً، مع وجود إمكان لتحسين أكبر في المستقبل من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة الجاهزة، كتقنيات الانبعاثات السلبية والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية.

ويعتمد التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة ETI) 2020) ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً في ما يتعلق بأدائها الحالي في ما يخصّ أنظمة الطاقة لديها عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول واستعدادها للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.

وعربياً، حلّ المغرب في المركز الأوّل فيما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة تليها عُمان. ودعا تقرير تعزيز التحول الفعال في الطاقة 2020 الدول إلى وضع السياسات وخرائط الطريق وأطر الحوكمة الخاصة بعملية التحول في الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز