«الاتحاد» تُشغّل رحلة بين ملبورن ولندن عبر أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها ستبدأ تشغيل خدمة ترانزيت جوية أسبوعية من ملبورن إلى لندن عبر أبوظبي اعتباراً من بعد غدٍ الجمعة.

وقال متحدث باسم الناقلة أمس، إنه سيتم تشغيل رحلات جوية أسبوعية من ملبورن، وسيتم تشغيل رحلات جوية أسبوعية من لندن ابتداءً من 21 مايو، مشيراً إلى أن الحجز سيكون عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك أو من خلال التواصل مع مركز الخدمة الهاتفية في الإمارات.

وأضاف أن الشركة قامت باتخاذ خطوات إضافية لضمان أعلى معايير النظافة والتعقيم في كل مرحلة من مراحل رحلة السفر، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تنظيف وتعقيم شامل في كافة مرافق المطار وعلى متن كافة الطائرات وعبر خدمات النقل المجانية الخاصة بنا من وإلى المطار.

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