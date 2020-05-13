تمديد ساعات عمل مراكز تسوّق دبي بعد رمضان

المصدر: دبي – بشار باغ

أفاد تعميم صادر عن «اقتصادية دبي» بمجموعة تحديثات على القواعد الإرشادية وبروتوكولات المرحلة الأولى المعنية بإعادة الافتتاح في دبي، تضمنت السماح بسياسة الاسترداد النقدي والاستبدال للمشتريات اعتباراً من يوم أمس، بشرط تعقيم المنتجات المسترجعة أو المستبدلة وعزلها لمدة 24 ساعة قبل إعادة استخدامها، والسماح بالتنزيلات والعروض الترويجية في متاجر التجزئة ومراكز التسوّق.

بالإضافة إلى إعادة افتتاح غرف قياس وتبديل الملابس مع ضرورة ارتداء الكمامات من قبل المتسوّقين، وأن يسمح بتجربة 5 قطع فقط من قبل كل متسوّق، وأن يتم استخدام الغرفة لمدة 10 دقائق فقط لكل متسوّق مع مواصلة تعقيم غرف تبديل الملابس، ومنع إعادة السلع التي تم قياسها وتجريبها من قبل المتسوّق إلى الرفوف أو استبدالها من قبل متسوقين آخرين، حيث يجب أن يضعها بائع التجزئة جانباً لمدة 24 ساعة.

واقترح التعميم تمديد ساعات عمل مراكز التسوّق بعد انتهاء شهر رمضان لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، خلال أيام الأسبوع على أن يتم تمديدها خلال عطلة نهاية الأسبوع في حال تم تغيير ساعات تقييد الحركة رسمياً لتصبح من 10 صباحاً حتى 12 من منتصف الليل.

وأكدت اقتصادية دبي ضرورة أن تحافظ منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وساحات الطعام على سعة 30 % والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة، مثل ترتيب الجلوس والحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات لكل الزوار، أو عمل فواصل بين الطاولات.

وتضمن التعميم تحديثاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، حيث أشار إلى أنه ومع الاستمرار بتطبيق جميع الإجراءات المعلن عنها سابقاً بخصوص الأنشطة الاقتصادية، سيتم السماح بساعات العمل المعتادة بعد شهر رمضان فيما سيتواصل العمل لمدة 6 ساعات خلاله، مع الالتزام بتوقيت حظر التجول والإجراءات الاحترازية السابقة.

وأكد التعميم ضرورة الحفاظ على سعة بنسبة 30 % من المساحات المشتركة وداخل المباني المكتبية ونسبة 30 % من الموظفين، والسماح للأشخاص المتواجدين في المصاعد بسعة لا تزيد على 30 %.

› عمل المراكز من 10 صباحاً حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع

› السماح بالاسترداد النقدي والاستبدال والتنزيلات والعروض الترويجية

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