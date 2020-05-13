محمد المهيري: البيانات ضرورة لصناع القرار الاقتصادي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إصدار الكتاب الإحصائي السنوي 2020 لمركز الإحصاء- أبوظبي، يعتبر مناسبة مهمة لقطاع الأعمال والاستثمار وصناع القرار الاقتصادي، بما يتضمنه من معلومات وبيانات تعكس التطورات التي شهدها القطاع الاقتصادي في الإمارة.

وأوضح أن غرفة أبوظبي تعاونت مع مركز الإحصاء- أبوظبي عبر توفير البيانات اللازمة لإصدار النسخة الجديدة لعام 2020، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال والاقتصاد بالدولة شهد مزيداً من النمو والتطورات. وثمّن مدير عام غرفة أبوظبي إصدار الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2020، حيث يعتبر من أهم المواد والمنتجات الإحصائية التي تلقى اهتماماً ومتابعة من صناع القرار وقطاع الأعمال، حيث يساعدهم في رسم السياسات وصياغة القرارات المبنية على أسس مهنية تخدم الأهداف التنموية لإمارة أبوظبي.

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