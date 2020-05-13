مكتوم علي الشريفي: التخطيط والإحصاء ضمن أبرز الأولويات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أشاد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بالدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تحقيق أبوظبي العديد من الإنجازات الريادية في المجال الأمني والتخطيطي والعمراني وغيرها من مجالات النهضة التطويرية.‎

وأوضح أن التخطيط والإحصاء من ضمن أبرز الأولويات التي تهتم بها حكومة أبوظبي، حيث يقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بإصدار الكتاب السنوي الإحصائي سنوياً نتيجة لتزايد أهمية البيانات الإحصائية. وأكد الحرص على التنسيق والتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي ودعم توجهاته في تبني خطط التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي إلى مستويات أفضل في المستقبل.

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